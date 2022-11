Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Ühlingen-Birkendorf: Zwei Pkw-Diebstähle in der Nacht auf Mittwoch - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 16.11.2020, sind Autos in Waldshut-Tiengen und Ühlingen-Birkendorf gestohlen worden. Ein Tatzusammenhang dürfte bestehen, da das mutmaßlich zuerst gestohlene Auto in der Nähe des zweiten Tatortes aufgefunden wurde. In WT-Tiengen in einem Wohngebiet am Ortsrand in Richtung Gurtweil wurde eine ältere silberne Mercedes-Benz A-Klasse vom Hof eines Hauses entwendet. Der Mercedes lag verlassen am Mittwochmorgen im Straßengraben an der Verbindungsstraße zwischen Seewangen und Buggenried. In der Nähe in Igelschlatt wurde in dieser Nacht ebenfalls ein Auto gestohlen. Der schwarze Audi A4 Kombi, Baujahr 2009, mit WT-Kennzeichen stand unverschlossen auf dem Hof eines dortigen Anwesens. Der Audi blieb verschwunden. Beide Fahrzeuge wurden bzw. werden mit den Originalschlüsseln gefahren. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und Personen sowie zum Verbleib des schwarzen Audis werden vom Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0, entgegengenommen.

