Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Täter stiehlt Bargeld aus Kasse und setzt sich bei der Flucht zur Wehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 15.11.2022, gegen 13:20 Uhr hatte sich ein bislang unbekannter Mann in einem Fachgeschäft für Sanitätsbedarf in der Zähringer Straße in Freiburg hinter den Verkaufstresen begeben und Bargeld aus der Kasse entnommen. Mitarbeitende konnten die Tat beobachten und versuchten den Mann bis zu Eintreffen der Polizei festzuhalten. Diesem gelang jedoch nach körperlicher Gegenwehr die Flucht in Richtung Innenstadt.

Laut Zeugenangaben wird der Mann wie folgt beschrieben:

- Circa 30 Jahre alt - Etwa 1,80 Meter groß - Bekleidet mit blauer Jeanshose und grauer Wollmütze - Führte einen Rucksack mit sich - ausländischer Akzent

Die Ermittlungen zur genauen Höhe des Diebesgutes dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine 53-jährige Mitarbeiterin beim Versuch den Täter bei der Flucht aufzuhalten, leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0761/ 882-2880 entgegen.

ak

/ sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell