Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit Unfallflucht -Zeugensuche- (10.02.2023)

Konstanz (ots)

Am Donnerstag, 09.02.2023 gegen 19:00 Uhr kam es in der Hindenburgstraße in Mönchweiler zu einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge. Ein 56-jähriger PKW-Lenker befuhr die Hindenburgstraße, in Höhe der dortigen Kirche kam ihm ein bislang unbekannter PKW entgegen und streifte das Fahrzeug des 56-Jährigen. Hierbei wurde der Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich ohne Anzuhalten von der Unfallstelle. Beim Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich nach Angaben des geschädigten PKW-Lenkers um einen Kombi handeln. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen (Tel. 077216010) zu melden.

