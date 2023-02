Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, B33) Unfall auf der B33 zwischen Konstanz und Hegne sorgt für erheblichen Stau - drei Personen verletzt (10.02.2023)

Konstanz (ots)

Ein Unfall mit drei verletzten Personen in drei beteiligten Autos hat am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr, auf der Bundesstraße 33 zwischen Hegne und Konstanz für erheblichen Stau gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer auf der B33 von Allensbach in Richtung Konstanz. Kurz vor der Abfahrt zum neuen Straßentunnel geriet er, vermutlich aufgrund geänderter Verkehrsführung, mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW einer 60-jährigen Frau. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der BMW und stieß in der Folge mit einem hinter dem VW fahrenden BMW einer 22 Jahre jungen Frau zusammen. Alle drei Fahrer erlitten Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Aufgrund blockierter Fahrbahnen musste der Verkehr umgeleitet werden. Rund um die Unfallstelle kam es großräumig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

