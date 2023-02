Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Bochingen, Lkr. Rottweil) Neuer Pizzaofen löst Brandmeldeanlage aus

Oberndorf am Neckar, Bochingen, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Freitagvormittag, kurz vor 11.30 Uhr, in einem Baumarkt in der Straße "Im Vogelloch" gekommen. In einer im Baumarkt integrierten Pizzeria wurde ein neuer Pizzaofen in Betrieb genommen. Durch die erstmalige Benutzung des Ofens kam es zu einer verstärkten Rauchentwicklung, welche die installierte Brandmeldeanlage auslöste. Zu einem Brand war es nicht gekommen, sodass die mit drei Fahrzeugen und 18 Mann eingetroffene Feuerwehr wieder abrücken konnte.

