POL-KN: (KN-Litzelstetten) Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus (09.02.2023)

KN-Litzelstetten (ots)

Angebranntes Essen hat am Donnerstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in der "Alte(n) Torkelbergstraße" ausgelöst. Gegen 15 Uhr rückte die Feuerwehr aufgrund eines piepsenden Rauchmelders mit drei Fahrzeugen und 24 Helfern an die Einsatzörtlichkeit aus. Vor Ort fanden die Wehrmänner auf dem Herd einen Topf mit angebranntem Essen vor. Nach Belüften der betroffenen Wohnung entstand kein Sachschaden.

