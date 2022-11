Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Steinhaldenfeld, Sommerrain, Möhringen, Süd und Plieningen (ots)

Unbekannte sind am Samstag (19.11.2022) in acht Wohnungen im Randweg, Asternweg, Gladiolenweg, der Hohentwielstraße und der Hohenzollernstraße eingedrungen. Bei einer Wohnung im Rübezahlweg blieb es beim Versuch. Bei den Einbrüchen erbeuteten die Täter Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Beim Einbruch in der Hohenzollernstraße wurden die Täter kurz nach 20.30 Uhr von der heimkommenden Wohnungsinhaberin in der Wohnung auf frischer Tat überrascht. Die beiden daraufhin flüchtenden Männer wurden noch von einem Zeugen verfolgt, konnten aber entkommen. Beide Täter waren zirka 170-175 Zentimeter groß, trugen schwarze Oberbekleidung und waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell