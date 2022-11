Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Autospiegel abgerissen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag (18.11.2022) auf Samstag (19.11.2022) mehrere parkend abgestellte Fahrzeuge an der Abraham-Wolf-Straße beschädigt. Zwischen 23.00 Uhr und 08.30 Uhr rissen sie an 18 Pkw die Außenspiegel ab und beschädigten dabei auch mehrere Fahrzeugseiten durch Kratzer und Dellen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell