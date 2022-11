POL-S: Rotlicht missachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag (17.11.2022) einer 42 Jahre alten Frau die Handtasche entrissen und flüchtete. Die 42-Jährige war gegen 14.30 Uhr im unteren Bereich der Königstraße unterwegs, als der Unbekannte von hinten an sie herantrat und ihr die Handtasche vom linken Arm riss. Dadurch stürzte die Frau, wodurch sie leichte Verletzungen am linken Arm und am Gesäß erlitt. ...

