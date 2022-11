POL-S: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Eine 34 Jahre alte Porsche-Fahrerin ist am Freitag (18.11.2022) in der Haldenrainstraße mit einer Stadtbahn der Linie U7 zusammengestoßen. Die 34-Jährige war gegen 12.20 Uhr mit ihrem Porsche Taycan in der Haldenrainstraße in Richtung Kelterplatz unterwegs. Auf Höhe des Kelterplatzes missachtete sie mutmaßlich das Rotlicht der dortigen Ampel und stieß in der Folge mit der Stadtbahn zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Der ...

