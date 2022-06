POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Dorsten Mit Bargeld und Schmuck als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus am Verspohlweg. Der Einbruch ereignete sich bereits am Freitagvormittag. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über die Eingangstür Zugang zum Haus. Am Sonntag zur Tageszeit brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Friedrichstraße ein. Um in die ...

