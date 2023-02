Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunken und ohne Führerschein unterwegs (10.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Gleich zu mehreren Anzeigen gegen mehrere Personen geführt hat eine Polizeikontrolle eines Autos am frühen Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Berliner Straße. Die Beamten kontrollierten einen Nissan, dessen 22-jähriger Fahrer alkoholisiert war und keinen Führerschein dabeihatte. Ein Alkoholtest ergab über 0,8 Promille. Sein nüchterner 20-jähriger Beifahrer, der ebenfalls keinen Führerschein mitführte, bot an, beide Führerschein zuhause zu holen und setzte sich ans Steuer des Autos. Wie sich kurz darauf herausstellte, besaßen jedoch weder er noch der Angetrunkene eine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei zeigte beide Personen an. Auch der aus einer Nachbargemeinde stammende 25-jährige Besitzer des Autos muss mit einer Strafanzeige rechnen. Er hatte dem 22-Jährigen das Auto überlassen obwohl er wusste, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis hat.

