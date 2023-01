POL-RE: Bottrop: Fahrräder sichergestellt

Recklinghausen (ots) - Auf der Straße Zur Kranzplatte hat es am Donnerstagmittag einen Straßenraub gegeben. Ein 83-jähriger Mann aus Herten wurde gegen 12.15 Uhr von hinten attackiert, so dass er stürzte. Anschließend wurde ihm eine Stofftasche aus der Hand gerissen, in dem unter anderem der Führerschein und eine EC-Karte waren. Zwei Zeugen wurden auf den Vorfall ...

