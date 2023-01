POL-RE: Recklinghausen: Unfall auf Marienstraße - Fahrerin meldet sich

Recklinghausen (ots) - Gegen 02.40 Uhr geriet ein Unterstand in der vergangenen Nacht aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen griffen auch auf das Wohngebäude über und verursachten Sachschäden, in bislang unbekannter Höhe. Die Rauchmelder im Haus schlugen an und machten die Bewohner auf das Feuer aufmerksam. Alle Bewohner bleiben unverletzt und konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen. ...

