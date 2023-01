Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kind angefahren - Zeuge gibt entscheidende Hinweise

Recklinghausen (ots)

Auf der Marienstraße ist heute Morgen ein 10-jähriges Mädchen angefahren und verletzt worden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall gesehen und die Polizei gerufen. Nach ersten Erkenntnissen lief das Mädchen gegen 7.40 Uhr in der Nähe der Neustraße über die Fahrbahn und wurde dabei von einem roten Auto erfasst. Die Fahrerin stieg kurz aus, das Kind selbst rannte aber davon. Daraufhin fuhr auch die Autofahrerin weiter. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen merken und auch die Fahrerin gut beschreiben. Die Frau konnte zwar bislang nicht angetroffen werden, dank der guten Hinweise des Zeugen sind die Ermittlungen aber auf einem sehr guten Weg. Auch das Mädchen konnte kurz nach dem Unfall ermittelt werden - es war zwischenzeitlich in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt die 10-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an den Zeugen.

Gegen die Autofahrerin wird wegen "Unfallflucht" ermittelt. Bei einem Unfall, bei dem eine andere Person beteiligt ist und (wenn auch nur möglicherweise) verletzt wurde, muss immer die Polizei gerufen werden. Das gilt besonders, wenn Kinder betroffen sind. Auch, wenn das Kind selbst angibt, unverletzt zu sein, sollte die Polizei benachrichtigt werden. Ansonsten droht eine Anzeige "wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort".

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell