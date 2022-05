Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, den 10.05.2022, kam es gegen 07.40 Uhr auf der Kronenstraße/Einmündung Hummelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer. Die 55-jährige Autofahrerin fuhr auf der Kronenstraße in Richtung St. Georgen, als sie an der Einmündung zur Hummelstraße aufgrund einer roten Ampel bremsten musste. Ein unbekannter Radfahrer fuhr daraufhin seitlich gegen das Auto der Geschädigten, da er mutmaßlich einen zu geringen Sicherheitsabstand zu diesem hielt und nach links fahren wollte. Der Radfahrer blieb nach dem Streifvorgang kurz stehen, um sich bei der Autofahrerin zu entschuldigen. Danach entfernte er sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Schwimmbadstraße. Am schwarzen Pkw der Geschädigten (Marke Audi) entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1200 Euro. Der gesuchte Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Männliche Person, zwischen 22 und 25 Jahre alt, circa 175 cm groß mit kurzen, dunkelblonden Haaren. Er trug ein blaues T-Shirt und eine lange Jeanshose. Das genutzte Rennrad hatte einen weiß umwickelten Lenker. Außerdem trug der Radfahrer keinen Schutzhelm und könnte sich bei dem Verkehrsunfall verletzt haben. Die Polizei Freiburg sucht insbesondere einen Zeugen, der hinter dem Pkw der Geschädigten fuhr, sowie den flüchtigen Radfahrer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0761/882-3100 entgegen.

VPI/ek

