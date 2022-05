Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Erneut tödlicher Unfall mit Schmalspurschlepper

Freiburg (ots)

Breisach-Niederrimsingen - Erneut kam es in den Reben zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag, 09.05.2022 gegen 17:45 Uhr in der Nähe des Attilafelsens. Ein 77-jähriger Winzer war mit seinem Schmalspurschlepper bei Mulcharbeiten beim Ausfahren aus einer Rebzeile offensichtlich zu nah an die Böschungskante geraten und rutschte ab. Der Weinbergschlepper überschlug sich an der ca. 6 Meter hohen Böschung mehrfach und blieb schließlich völlig zerstört auf dem darunter verlaufenden Landwirtschaftsweg liegen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Eine Radfahrerin hatte den Unfall aus einer gewissen Entfernung beobachtet und konnte so die Rettungskräfte alarmieren. Unter anderem war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Erst am vergangenen Samstag war in Vogtsburg bei einem gleichgelagerten Unfall ein 74-Jähriger tödlich verunglückt.

