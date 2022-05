Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Wohnmobil aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 09.05.2022, ist ein Wohnmobil in Rickenbach-Hottingen aufgebrochen worden. An dem in der Dorfstraße vor einem Haus geparkten Wohnmobil wurde eine kleine Seitenscheibe eingeschlagen und ein im Innenraum befindlicher Kindergeldbeutel gestohlen. Darin befand sich nur Münzgeld. Der Sachschaden am Wohnmobil dagegen liegt bei rund 500 Euro. Der Polizeiposten Görwihl (Kontakt 07764 932998-0) ermittelt und bittet die Bevölkerung aufgrund bereits angezeigter gleichgelagerter Vorfällen um Wachsamkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell