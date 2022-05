Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Zwei leichtverletzte Fahrer nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 09.05.2022, gegen 14:30 Uhr, in Höchenschwand-Attlisberg haben sich die beiden beteiligten Autofahrer leicht verletzt. Ein 57 Jahre alter Skoda-Fahrer wollte wenden und übersah den auf der dortigen Kreisstraße fahrenden VW eines 45 Jahre alten Mannes. Die Autos kollidierten, die Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die beiden an der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro je Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell