POL-WE: Kollision mit Gegenverkehr + Brand in Mehrfamilienhaus

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Kollision mit Gegenverkehr

Am Sonntagabend ist es auf der B455 bei Dorheim zu einem folgenschweren Unfall gekommen, in deren Rahmen mehrere Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Gegen 20 Uhr war ein 36-jähriger Bad Nauheimer mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Ford zusammengeprallt, in welchem ein 54-jähriger Mann aus Frankfurt und seine 48-jährige Beifahrerin unterwegs waren. Die beiden Ford-Insassen erlitten leichte Verletzungen. Den Mercedesfahrer brachte man schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand stand er unter Alkoholeinfluss.Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere 10.000 Euro.

Butzbach: Brand in Mehrfamilienhaus

Zu einem gemeinsamen Einsatz von Rettungskräften und Polizei kam es am Sonntagabend in Butzbach. Gegen 18.20 Uhr war es in einem Mehrfamilienhaus im Norden der Stadt zu einem Brand gekommen, den die Feuerwehr zügig gelöscht hatte. Die Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersuchte den Brandort am heutigen Montag. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer durch angebranntes Essen auf dem Herd verursacht worden war. Der entstandene Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im oberen, fünfstelligen Bereich.

