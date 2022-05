Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Unfallflucht mit Jaguar Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Breisach - Das Polizeirevier Breisach sucht Zeugen zu zwei Verkehrsunfällen die von einem weißen Jaguar Typ XJS V 12, Baujahr 1986 verursacht wurden. Der erste Verkehrsunfall ereignete sich am Montag 09.05.2022 gegen 16:00 Uhr in der Josef-Bueb-Straße. Der Jaguar streifte dort beim überholen mit überhöhter Geschwindigkeit einen Lieferwagen und flüchtete im Anschluss in Richtung Stadtmitte. Gegen 19:00 Uhr wurde dem Polizeirevier dann ein verunfallter weißer Jaguar auf dem landwirtschaftlichen Weg zwischen Breisach und Burkheim gemeldet. Wie sich herausstellte handelte es sich um das bereits gesuchte Fahrzeug. Die zuvor angebrachten Kennzeichen, welche aktuell für einen Opel ausgegeben sind, waren nun abmontiert. Das Fahrzeug stand mit einer abgerissenen Radaufhängung in einer Baumgruppe. Wem das seltene weiße Fahrzeug, welches Baujahrbedingt bereits als Oldtimer betitelt werden kann, am Montagnachmittag in Breisach aufgefallen ist, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

