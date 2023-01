Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Vergangene Nacht versuchte ein 44-jähriger Recklinghäuser gegen 3 Uhr in eine Apotheke an der Schaumburgstraße einzubrechen. Ein Zeuge sah, wie er mit einer Eisenstange an der Schiebetür hantierte und informierte die Polizei. Der Recklinghäuser rannte in Richtung Bahnhof davon, konnte aber nach kurzer Zeit gestellt werden. Es ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache Blutproben. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Die Polizisten stellten die Eisenstange und einen Hammer, den der Recklinghäuser bei sich hatte, sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

