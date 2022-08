Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Bus macht sich selbstständig - Frau verletzt (02.08.2022)

Singen (ots)

Ein Bus hat sich am Dienstagabend auf dem Omnibusbahnhof in der Bahnhofstraße selbstständig gemacht und dabei einen Passanten verletzt. Gegen 20.30 Uhr stellte der 51-jährige Busfahrer sein Fahrzeug in der Haltestelle ab um Pause zu machen. Nachdem sich der Mann von dem Omnibus entfernte, machte sich das Gefährt aus bislang unbekannter Ursache selbstständig und rollte rund 40 Meter rückwärts, ehe es mit einem Betonklotz kollidierte auf dem eine 65 Jahre alte Frau saß. Die 65-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Höhe des am Bus entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

