Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grimpingstraße/Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Zwei verletzte Personen sind die traurige Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch (23.12.) um kurz vor 9 Uhr auf der Grimpingstraße ereignete. Ein 60-jähriger Coesfelder befuhr mit seinem Auto die Grimpingstraße in Richtung Dülmener Straße. Aufgrund eines internistischen Notfalls kam der Coesfelder nach links von der Straße ab und fuhr einige Meter über einen Seitenstreifen. Schließlich kam sein Auto vor einer Mauer zum Stillstand. Auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus kam es zum Zusammenstoß mit einem 67-jährigen Coesfelder. Dieser verletzte sich bei dem Unfall. Rettungswagen brachten die beiden Männer in umliegende Krankenhäuser. Die Grimpingstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell