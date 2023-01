Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Coesfeld/Waltrop/Datteln: Mutmaßlicher Tankstellenräuber festgenommen

Recklinghausen (ots)

Es konnte ein Mann festgenommen werden, der für mehrere Tankstellenüberfälle - unter anderem im Kreis Coesfeld - verantwortlich sein soll. Wir verweisen hiermit auf eine Pressemeldung der Kollegen aus Coefeld:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5421431

Am Auto des mutmaßlichen Tankstellenräubers waren an einem Tattag Kennzeichen angebracht, die zuvor in Waltrop gestohlen worden waren. Außerdem kommt der Mann für einen versuchten Tankstellenüberfall in Datteln in Frage. Die weiteren Ermittlungen laufen noch.

