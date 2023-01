Polizei Hagen

POL-HA: Polizeiliche Warnung - Meldung von falschen Kanalarbeitern häufen sich

Hagen (ots)

Zurzeit mehren sich Meldungen von Hagener Bürgern, dass sie von einem vermeintlichen Kanalunternehmen angerufen worden seien. Die Betrüger geben in den Telefonaten mit den vorrangig älteren Hagener Mitbürgern an, dass sie von der Stadt beauftragt worden seien und nun Arbeiten an Abwasserleitungen des Hauses durchführen müssten. In dem Telefonat wird oftmals ein sehr kurzfristiger Termin zur Wahrnehmung der angeblichen Kanalarbeiten beschlossen. Erscheinen die dubiosen Handwerker vor Ort, verlangen diese nach ihren nicht notwendigen Arbeiten eine übertrieben hohe Bezahlung. Die Polizei weist darauf hin, dass diese Firmen nicht im Auftrag der Stadt Hagen beziehungsweise dem Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB GmbH) tätig sind. Die Polizei rät in solchen Fällen keine Angaben zur Wohnsituation zu tätigen, keine Auftragserteilung am Telefon zu erteilen, keine fremden Personen in das Haus oder die Wohnung zu lassen und etwaige berechtigte Arbeiten vorher mit einer offiziellen Stelle abzuklären. (hir)

