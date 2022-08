Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verletzte nach Fahrradunfall

Wegberg (ots)

Vergangenen Freitag (19. August) kam es gegen 13.20 Uhr am Ophover Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden, bei dem ein 11-Jähriger leicht und eine 55-Jährige schwer verletzt wurde. Der Junge fuhr auf seinem Fahrrad innerhalb einer größeren Gruppe auf einem Verbindungsweg innerhalb einer Grünanlage. Als er während der Fahrt nach hinten schaute, übersah er die Wegbergerin, die ihm mit ihrem Rad entgegenkam. Beide Fahrräder stießen zusammen. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau so schwer, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell