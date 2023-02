Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unter Schneemobil geraten - Mann schwer verletzt (09.02.2023)

Schönwald (ots)

Auf der Skipiste am Dobel-Skilift in Schönwald ist es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein 55-jähriger Angestellter wollte mit seinem Ski-doo Schneemobil einem jungen Mann zu Hilfe kommen, der aus dem Schlepplift gestürzt war und sich dabei leicht verletzte. Bei der Anfahrt stürzte der Helfer selbst mit seinem Ski-doo auf einem Querweg und geriet unter sein Fahrzeug. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Die Bergwacht konnte den Mann befreien. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

