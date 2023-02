Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zwei Verletzte bei Unfall auf der Volkertshauser Straße (09.02.2023)

Singen (ots)

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall auf der Volkertshauser Straße am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Eine 37-jährige Ford-Fahrerin war auf der Volkertshauser Straße in Richtung Volkertshausen unterwegs. An einer Engstelle am Ortsausgang bremste die Frau aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge, woraufhin eine hinter ihr fahrende 19-Jährige mit einem Fiat in das Heck des Fords prallte. Sowohl die 37-Jährige, als auch das im Auto mitfahrende 10-jährige Kind erlitten durch die Kollision Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die beiden zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Die Fiat-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, den Schaden am Fiat schätzte die Polizei auf rund 1.500 Euro.

