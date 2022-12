Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Radfahrer ist am Mittwoch, 30. November 2022, gegen 22:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 35-jähriger Delmenhorster mit einem Pkw die Nordenhamer Straße in Richtung Syker Straße. An der Kreuzung zur Nordwollestraße wollte er rechts abbiegen und musste zunächst an einer roten Ampel halten. Beim Wiederanfahren und Abbiegen übersah er den 23-jährigen Radfahrer aus Delmenhorst, der in gleicher Richtung unterwegs war und den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Syker Straße überqueren wollte.

Nach der Kollision mit dem Pkw stürzte der 23-Jährige, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Bis zum Eintreffen eines Rettungswagens kümmerten sich der 35-Jährige und ein Zeuge um den jungen Mann. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden waren gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell