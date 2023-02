POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Fahrer eines Audis überfährt Verkehrszeichen im Aspenweg und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Oberndorf am Neckar, Bochingen, Lkr. Rottweil (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Freitagvormittag, kurz vor 11.30 Uhr, in einem Baumarkt in der Straße "Im Vogelloch" gekommen. In einer im Baumarkt integrierten Pizzeria wurde ein neuer Pizzaofen in Betrieb genommen. Durch die erstmalige Benutzung des Ofens ...

mehr