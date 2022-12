Dinslaken (ots) - Am Dienstag Mittag warfen unbekannte Täter die Glasscheibe einer Terrassentür in einem Einfamilienhauses in Dinslaken an der Berliner Straße ein. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Durch die Tat wurde der Alarm ausgelöst. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. ...

