Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Vandalen waren in Kleingartenanlage unterwegs

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Sonntag 22.00 Uhr bis Montag, 13.00 Uhr waren bislang unbekannte Täter in einer Kleingartenanlage auf der Dorotheenstraße in Lohberg unterwegs.

Sie warfen mit Steinen bei insgesamt acht Gartenlauben die Scheiben ein. In einem Fall entwendeten sie einen Akkuschrauber. In einem weiteren Fall tranken die Täter drei Flaschen Bier, die sie in der Laube fanden und ließen das Leergut auf dem Tisch stehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der infrage kommenden Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kleingartenanlage Am Fischerbusch gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, unter der Rufnummer 02064-622-0.

