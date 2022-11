POL-PDNW: Unbekannte versuchen einzubrechen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

In der Zeit von Montag, 14.11.22, 14:00 Uhr, bis Dienstag, 15.11.22, 08:30 Uhr wurde versucht, in einen Gebäudekomplex in der Kirchheimer Straße einzubrechen. Unbekannte/r Täter riss/en ein Zaunelement der Umfriedung aus der Verankerung, um möglicherweise Gegenstände abtransportieren zu können. Vermutlich wurde hierzu ein Fahrzeug benutzt. Zu einem Diebstahl kam es letztlich aus ungeklärten Gründen nicht. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter/n geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

