Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl in Friseursalon

Heinsberg (ots)

In einem Friseursalon an der Hochstraße kam es am 21. Juli (Donnerstag) zu einem Diebstahlsdelikt. Ein unbekannter Mann betrat gegen 11.30 Uhr das Geschäft und begab sich in den Personalbereich. Eine Mitarbeiterin bemerkte dies und geleitete den Fremden aus dem Gebäude. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass eine Geldbörse mit Bargeld offenbar entwendet worden war. Der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, hatte blonde Haare und helle Haut. Er sprach in englischer Sprache, trug eine Mütze und weiße Sneakers. Wer hat den Mann beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02425 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell