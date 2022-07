Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Altenheim in Hermeskeil

Trier (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwoch 13.07.2022 16:00 Uhr bis Donnerstag 14.07.2022 08:00 Uhr eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Altenheims in Hermeskeil in der Saarstraße mit einem stumpfen Gegenstand beschädigt. Von der Doppelverglasung wurde die äußere Scheibe in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bittet Zeugen*innen, die Beobachtungen in diesem Bereich zwischen Stadtpark und Saarstraße in dem relevanten Zeitfenster gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 06503-9151-0 zu melden.

