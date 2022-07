Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Thomm (ots)

Wie der Polizei Schweich heute mitgeteilt wurde, war ein dunkler Kia Ceed (Kombi) am Dienstag, 12.07.2022, zwischen 18:00 und 22:00 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem Bürgerhaus in Thomm abgestellt. Während der Abwesenheit des Fahrers zerkratzte ein unbekannter Täter den Lack des Fahrzeugs auf der Beifahrerseite und am Kofferraum mit einem spitzen Gegenstand. Unerkannt flüchtete er sodann von der Örtlichkeit. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Zeugenhinweise zum Tathergang oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157- 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell