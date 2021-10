Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn-Neurod - Mehrere Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 21:00 Uhr und 06:30 Uhr mehrere Autos sowie einen Abwasserschlauch in der Fabrikstraße. An den Autos konnten unter anderem zerstochene Reifen und abgerissene Außenspiegel festgestellt werden. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 2.150 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bisher nicht.

Zeugenmeldungen nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 entgegen.

