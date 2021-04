Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Mehrere Schmierereien im Bereich Gartenvorstadt - Strafanzeigen wegen verfassungsfeindlicher Symbole - Zeugen und Geschädigte gesucht

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag (09.04.2021) im Bereich Gartenvorstadt in Unna mehrere Fahrzeuge, Straßenschilder, Fahrbahnen und Gehwege mit neonroter Sprühkreide beschmiert. Weil in mindestens fünf Fällen verfassungsfeindliche Symbole verwendet wurden, die an zwei Fahrzeugen, einer Hauswand, einer Haustür und einer Fahrbahn zu finden waren, hat die Polizei bislang fünf Strafanzeigen erfasst.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, und weitere Geschädigte. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

