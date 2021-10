Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Zeugenaufruf - Unbekannter schlägt Mann Bierflasche gegen den Kopf und raubt 250 Euro

Ein 52-jähriger Mann wurde am Sonntag gegen 01.30 Uhr in einer in der Adlerstraße gelegenen Bar von einem bislang unbekannten Mann beraubt.

Laut Angaben des Geschädigten sei ihm der Täter auf die Toilette gefolgt. Dort habe er den 52-Jährigen zuerst angepöbelt und ihm im Anschluss eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Der alkoholisierte 52-jährige Rumäne wurde dadurch kurzzeitig bewusstlos. Diese Zeitspanne nutzte der Unbekannte offenbar und entwendete das Bargeld aus dem Geldbeutel des Geschädigten. Das Opfer erlitt durch die Tat eine größere Platzwunde am Kopf sowie mehrere Schürfwunden und kam per Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik.

Der Täter wird auf 20 bis 30 alt, 170 bis 190 cm groß, Schwarzer von schlanker Statur mit kurzem, schwarzem Haar und Bart beschrieben. Er trug eine Bluejeans, einen grauen Pullover der Marke Adidas und Sportschuhe.

Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

