Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Zwei Täter bei Einbruchsversuch von Zeuge ertappt

Karlsruhe (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete zwei bislang unbekannte männliche Täter, die sich am Samstag gegen 19.40 Uhr an einer Terrassentür eines Anwesens in der Ehlersstraße in der Karlsruher Nordweststadt zu schaffen gemacht haben. Sie ergriffen die Flucht, als sich der Mann bemerkbar machte.

Zuvor hatte das Duo versucht, die Terrassentür aufzuhebeln und einen Sachschaden von etwa 200 Euro verursacht.

Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0721 666-3611 beim Polizeirevier Karlsruhe-West zu melden.

Paulina Roth, Pressestelle

