POL-PDTR: Brand des Gebäudes der FH-Trier, Standort Idar-Oberstein und der BBS Idar-Oberstein "Harald-Fissler-Schule"

Thomm (ots) - Wie der Polizei Schweich heute mitgeteilt wurde, war ein dunkler Kia Ceed (Kombi) am Dienstag, 12.07.2022, zwischen 18:00 und 22:00 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem Bürgerhaus in Thomm abgestellt. Während der Abwesenheit des Fahrers zerkratzte ein unbekannter Täter den Lack des Fahrzeugs auf der Beifahrerseite und am Kofferraum mit einem spitzen Gegenstand. Unerkannt flüchtete er sodann von der Örtlichkeit. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden im ...

