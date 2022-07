Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht während des Mühlbitzenfestes in Rhaunen

Rhaunen (ots)

Zwischen Samstag den 16.07.2022, 23:00 Uhr und Sonntag den 17.07.2022, 15:00 Uhr kam es an Rande des Mühlbitzenfestes vor der Anschrift In der Winn 11, 55624 Rhaunen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte ein bisher unbekannter Unfallverursacher vermutlich beim Rückwärtsfahren den ordnungsgemäß abgeparkten PKW des Unfallgeschädigten am Heckbereich. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle. Aufgrund von festgestellten Lackspuren handelt es sich vermutlich um ein mintgrünes oder hellgrünes Fahrzeug. Aufgrund der vor Ort stattgefundenen Veranstaltung herrschte insbesondere am 17.07.2022 zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr reges Besuchertreiben an der Unfallörtlichkeit. Für sachdienliche Hinweise die zur Aufklärung der Verkehrsstraftat führen, wenden Sie sich an die zuständige Polizeidienststelle Idar-Oberstein.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell