Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Führungswechsel bei der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am 1. Dezember 2021 verabschiedete der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, Christoph Semmelrogge, den Leitenden Polizeidirektor Helmut Oberle in den Ruhestand. Sein Nachfolger, Polizeidirektor Stefan Heimes, wird von nun an die Abteilung Wasserschutzpolizei (WSP) leiten.

Aufgrund der anhaltenden Pandemielage war es leider nicht möglich, die Verabschiedung und Amtseinführung in einem repräsentativen Rahmen stattfinden zu lassen. Nichts desto trotz ließ es sich Christoph Semmelrogge nicht nehmen, die beiden im kleinsten Kreis zu empfangen und ihre besonderen Verdienste für das Land Rheinland-Pfalz zu würdigen.

Helmut Oberle war Wasserschutz-Polizist mit Leib und Seele, schon früh zog es ihn "aufs Wasser". Er wurde 1977 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt. 1980 hatte er seine ersten Berührungspunkte mit der Wasserschutzpolizei. Nach 10 Jahren Dienst bei der WSP-Station in Speyer, der WSP-Station in Mainz und im Wasserschutzpolizeiamt legte er 1990 eine kleine "Auszeit" ein und widmete sich dem Studium auf der Polizei-Führungsakademie in Münster. Nach erfolgreichem Abschluss 1993 verschlug es ihn für zwei Jahre als Abteilungsleiter zum Landeskriminalamt. Der Weg führte jedoch schnell wieder zur Wasserschutzpolizei. Seit 1995 verrichtete er nunmehr in Mainz seinen Dienst, zunächst 12 Jahre als stellvertretender Amtsleiter und seit 2007 als Behördenleiter des damaligen Wasserschutzpolizeiamtes. Mit der Neugründung des PP ELT am 1. Oktober 2017 wurde ihm die Leitung der Abteilung Wasserschutzpolizei übertragen. Besonders erwähnenswert sind die langjährigen internationalen Kontakte, die die Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz aufgrund der Mitgliedschaft von Helmut Oberle in verschiedenen Gremien - die wohl bedeutendste war AQUAPOL - gepflegt hat. Mit Helmut Oberle geht eine langjährige Führungspersönlichkeit mit hoher fachlicher Expertise in den wohlverdienten Ruhestand.

Als neuer Leiter der Abteilung Wasserschutzpolizei im PP ELT trägt Herr PD Stefan Heimes künftig die Verantwortung für über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die vergangenen vier Jahre hatte er bereits die stellvertretende Abteilungsleitung inne, so dass er auf die neue Aufgabe bestens vorbereitet ist. Die stellvertretende Abteilungsleitung wird mit Polizeirätin Frau Ann-Cathrin Grabowski neu besetzt. "Ich bin mir sicher, die Verantwortung ist bei Ihnen beiden in guten Händen", so der Polizeipräsident.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell