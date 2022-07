POL-HS: Sachbeschädigungen an Pkw

Wegberg-Wildenrath (ots) - Auf bislang unbekannte Weise geriet ein Papiermülleimer, der sich auf dem Gelände eines Restaurants an der Friedrich-List-Allee befand, in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die auch eine nebenstehende Hecke beschädigten. Der Brand wurde am Donnerstag, 21. Juli, gegen 00.20 Uhr entdeckt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

