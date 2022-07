POL-HS: Brand eines Papiermülleimers

Erkelenz (ots) - Indem sie die hintere Scheibe einschlugen, drangen unbekannte Täter in der Nacht zum 20. Juli (Mittwoch) in einen Pkw ein, der an der Roermonder Straße stand. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Spiegelreflexkamera. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

