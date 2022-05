PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 28.05.2022

Hofheim (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstagnachmittag wurden auf dem Parkplatz des XXL Möbelhauses in der Elly-Beinhorn-Straße in Eschborn, insgesamt 4 Pkw beschädigt. Durch einen unbekannten Täter wurden die Fahrzeuge mit Farbe besprüht. Hinweise zu dem Täter liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf ca. 2000.- Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Feuer

Am Freitagmittag wurde auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach, bei neun Mülleimern der enthaltene Abfall angezündet. Die qualmenden Mülleimer konnte durch den Hausmeister schnell abgelöscht werden, so dass sich der Schaden in Grenzen hielt. Zur genauen Höhe des Schadens können keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den Zündlern liegen nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Am frühen Samstagmorgen wurden in Schwalbach in der Ringstraße und im Niederhöchstädter Pfad an vier Pkw die Außenspiegel beschädigt. Eine männliche alkoholisierte Person trat nach Zeugenangaben gegen die Spiegel und beschädigte diese. Die Person wird beschrieben als 170 cm groß, mit kurzen dunklen Haaren, Brillenträger. Bekleidet war er mit einer dünnen schwarzen Jacke und einer langen Hose. Die Höhe des Sachschadens wird auf 400 bis 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell