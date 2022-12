Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Einfamilienhaus - Scheibe eingeschlagen - Die Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Dienstag Mittag warfen unbekannte Täter die Glasscheibe einer Terrassentür in einem Einfamilienhauses in Dinslaken an der Berliner Straße ein. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Durch die Tat wurde der Alarm ausgelöst. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde kann, nach momentanem Ermittlungsstand nicht gesagt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

