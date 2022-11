Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mit 3,2 Promille unterwegs

Nordhorn (ots)

Am Sonntag meldeten Zeugen gegen 14.40 Uhr in Nordhorn einen Opel, der in Schlangenlinien fuhr. Die eingesetzten Beamten konnten daraufhin in der Straße Postdamm die 47-jährige Fahrerin anhalten und kontrollieren. Die Frau stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 3,2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Laut Zeugenaussagen soll es während der Fahrt in den Straßen Stadtring, Postdamm, Ootmarsumer Weg, Grasdorfer Straße, Euregiostraße und Neuenhauser Straße zu mehreren Straßengefährdungen gekommen sein. Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

