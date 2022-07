Lübeck (ots) - Am Montag (18.07.2022) ereignete sich in Eutin an der Einmündung Quisdorfer Straße/Plöner Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Opel Zafira offenbar zunächst das Fahrrad eines Mädchens berührte und anschließend eine Litfaßsäule umgefahren hatte. Weil die Angaben der Beteiligten nicht schlüssig zum Schadenbild sind, sucht die Polizei in Eutin ...

